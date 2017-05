Nicolas Rajsel (23) ruilt na dit seizoen Union voor KV Oostende. De 23-jarige aanvallende middenvelder was dit seizoen een van de smaakmakers in eerste klasse B.

KV Oostende zou om en bij de 500.000 euro betalen voor Rajsel, die nog maar één jaar onder contract lag bij Union.

In de Proximus League scoorde Rajsel dit seizoen tien keer en gaf hij drie assist, maar hij demonstreerde vooral zijn vorm in play-off 2 waar hij drie keer scoorde en goed was voor vier assists.