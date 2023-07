Kwakkelweer houdt kusttoeristen niet tegen

Ondanks het kwakkelweer in de maand juli noteren hotels aan de kust toch 5 miljoen overnachtingen. Dat is tien procent minder dan vorig jaar, toen was er wel een hittegolf. Vooral buitenlandse vakantiegangers komen naar zee.

Provinciebedrijf Westtoer zag in juli een gemiddelde bezetting van 70 procent aan de kust. Ze merken vooral de ruime belangstelling van buitenlandse vakantiegangers op. Met voorop de Duitsers, gevolgd door Franse en Nederlandse gasten.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Ook bij wisselvallig houden Belgen nog altijd van de kust en ook de belangstelling van buitenlandse vakantiegangers is belangrijk."

Minder lastminute reservaties

Volgens de raming van Westtoer zijn over alle logiesvormen heen in juli tussen de 4,9 en 5 miljoen toeristische overnachtingen te noteren. Een daling van tien procent. Het wisselvallige weer zorgt ook voor minder lastminut reservaties. Ook de late start van de zomervakantie bij de Franstalige Belgen speelt een rol.

Er zijn ongeveer tien procent minder overnachtingen door Vlamingen en vijftien procent minder overnachtingen door Franstalige landgenoten. Vlamingen zijn goed voor ongeveer 3,1 miljoen overnachtingen. Voor de Franstalige Belgen zijn 1,2 miljoen overnachtingen genoteerd.

Langer op vakantie in vakantiewoningen

De sector van de vakantiewoningen blikt gematigd positief terug op de maand juli. De boekingscijfers zijn gelijklopend met die van vorig jaar. Wel opvallend was dat er voor langere periodes geboekt werd. Met een lager aantal boekingen werd een vergelijkbaar aantal woningnachten verhuurd.

Ondanks de typisch Belgische zomer waren er ook tal van lastminute boekingen.

Minder dagtoerisme

Op basis van mobiele telefoniedata wordt het aantal dagtoeristen geraamd op 2,3 miljoen. Dat is 15 à 20 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De topper was het zomerse weekend van 8 en 9 juli met 300.000 dagtoeristen verspreid over het hele weekend.

Juni was door het mooie weer een goede maand voor het dagtoerisme, met 1,6 miljoen dagtoeristen aan zee (+ 10 procent ten opzichte van juni 2022).

Vooruitblik

Westtoer blikt ook vooruit naar augustus. Uit de online boekingsdata in 150 kusthotels blijkt dat momenteel 48.000 kamernachten vastliggen. Dat is voorlopig zeven procent minder in vergelijking met augustus 2022.