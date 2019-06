Er zwemmen weer meer vissen in Dikkebusvijver.

Dat zegt Natuur en Bos. Die heeft de vijver laten uitbaggeren en daardoor zit er weer meer vis in.

In het verleden had de vijver vaker te kampen met blauwalgen en daardoor kunnen vissen sterven. Ook in het Kanaal Ieper-Komen zwemmen weer meer vissen.