Kwaliteit West-Vlaamse waterlopen sterk ondermaats

Nul: zoveel West-Vlaamse watergebieden behoren tot klasse 1, 2 of 3 in de aangepaste ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027. In de oorspronkelijke plannen vielen de Poekebeek (met bron in Tielt, red.) en de Blankaart (Diksmuide, red.) wel nog onder de lichtgroene klasse 3. Dat betekent dat de waterkwaliteit er nu ondermaats is.

West-Vlaanderen is daarbij de slechtste leerling van de klas. “Van de 53 West-Vlaamse waterlopen vallen er 29 (of 55%) in de plannen onder klasse 6. Dat betekent dat zelfs in 2033 de waterkwaliteit in ruim de helft van onze waterlopen sterk ondermaats zal zijn”, zucht Maarten Tavernier, provincieraadslid en fractievoorzitter voor Groen.

Motie unaniem goedgekeurd

De Vlaamse regering plande om de waterkwaliteit tegen 2027 op te lossen, door de waterlichamen in goede ecologische staat te stellen. Waarom die plannen nu aangepast worden en de twee waterlichamen naar klasse 4 verwezen worden, roept vragen op bij de fractie Groen. “De ambitie van de Vlaamse overheid was al mager. Maar nu ziet de situatie voor West-Vlaanderen er nóg slechter uit. Hebben de West-Vlamingen dan geen recht op een goede waterkwaliteit?”

"Als die aanpassing van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd wordt, zal West-Vlaanderen tegen 2027 nog altijd géén enkel stroomgebied hebben dat in een goede ecologische toestand verkeert. En dat heeft niet alleen een grote impact op het milieu, maar ook op de bewoners", zegt Maarten Tavernier. “De Blankaart is een belangrijk waterwinningsgebied. Hoe langer het duurt dat de waterkwaliteit daar optimaal is, hoe duurder en moeilijker de waterwinning verloopt. De Vlaamse regering zou dus net éxtra ambitieus moeten zijn, want dit belangt iedereen aan. Maar we zien voorlopig het tegendeel gebeuren.”

De West-Vlaamse provincieraad ging donderdagmiddag unaniem akkoord met de Groene fractie. Nu geeft ze de Vlaamse regering twee opdrachten. “We willen dat de ambitie uit het oorspronkelijke ontwerpplan op z’n minst behouden blijft. En dat de Vlaamse regering onderzoekt hoe ze nog meer West-Vlaamse waterlichamen in klasse 3 kan krijgen. Zodat onze provincie tegen 2027 over een betere waterkwaliteit beschikt. Want dat is zeker geen overbodige luxe”, stelt Tavernier.