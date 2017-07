Kwaliteit wintergerst is goed

De opbrengst van de wintergerst, waarvan de oogst net achter de rug is, ligt een pak hoger dan in 2016. Ook de kwaliteit van de wintergerst is goed.

Dat meldt de Boerenbond.

Vorig jaar noteerden de Vlaamse boeren een uitzonderlijk slechte oogst. De opbrengst van de wintergerst was toen 20 tot 40 procent lager dan in 2015, dat weliswaar een uitstekend gerstjaar was. De lagere opbrengst werd toen veroorzaakt door het uitzonderlijk natte voorjaar en het tekort aan zonneschijn.

Door de regen kon de oogst van de wintergerst dit jaar pas hervat worden in de tweede helft van vorige week, maar intussen is die afgewerkt. Hier en daar ligt nog wat stro te wachten op beter weer om geperst te worden. Volgens de Boerenbond was de oogst dit jaar "normaal tot goed". De opbrengsten bedragen gemiddeld 9 ton, met uitschieters tot 10 ton, maar ook mindere partijen van 6,5 ton op percelen met lichtere gronden of plekken met een slechte structuur. In totaal liggen de opbrengsten 35 à 40 procent hoger dan in 2016.

Geen hinder van droogte

"De korrel werd gevormd voor de hitte toesloeg", legt Francois Huyghe van de Boerenbond uit. "De gerst heeft dus geen hinder ondervonden van de droogte en de hitte. En de kwaliteit is goed."

De Boerenbond verwacht dat de eerste tarwepercelen over een tiental dagen oogstklaar zijn. "De regen van deze week is zeer welkom, maar we hopen dat er halfweg volgende week opnieuw mooi oogstweer aankomt".