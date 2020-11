Kwaliteitslabel voor buitenschoolse kleuteropvang

Beke besliste via een besluit van Vlaamse regering dat een kwaliteitslabel toegekend kan worden aan organisatoren van buitenschoolse kleuteropvang. Het agentschap Opgroeien zal het label toekennen aan de organisatoren die dat wensen. De lokale besturen zullen daarbij de regie opnemen voor de organisatie van buitenschoolse opvang. Daarvoor krijgen ze meer slagkracht, klinkt het.

Europees label

Lokale besturen zullen er op termijn een subsidie voor krijgen. Een deel van die subsidie moet bij voorrang worden ingezet voor kleuteropvang met een kwaliteitslabel. het kwaliteitslabel wordt opgehangen aan het Europees kwaliteitsraamwerk voor opvang en onderwijs voor jonge kinderen (0 tot 6 jaar).

Hierbij neemt men zaken als het vermogen van de organisator om beleid te voeren, de toegankelijkheid van het aanbod of de competenties van medewerkers in rekening. Ook het pedagogisch beleid en monitoring en evaluatie spelen een rol.

Belangrijke stap

"Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Doel is om kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aan te bieden, ouders werk of opleiding met gezin te laten combineren en gelijke kansen te bevorderen" zegt minister Beke in een persbericht.