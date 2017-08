Kwaliteitslabel voor viswinkels en vishandelaars

Vishandel Timmerman in Oostkamp heeft als eerste in West-Vlaanderen een erkenning gekregen als "Handelaar in Kwaliteitsvis".

Enkel viswinkels en marktkramers die gespecialiseerd zijn in vis, komen in aanmerking voor dit kwaliteitslabel. Op die manier wil de Vlaamse Federatie van Vishandelaars en UNIZO ervoor zorgen dat klanten opnieuw de traditionele viswinkel ontdekken. Want het gaat om een uitstervend beroep.

Supermarkt

Vishandelaars Timmerman is een viszaak waar klanten nog graag in de rij staan om bediend te worden. Henk en Katrien namen de kleine traditionele viswinkel over van Henks ouders en hebben de stap gezet naar de dagelijks verse aanvoer en visbereidingen. Vooral met hun verse vis maken ze het verschil met de voorverpakte visproducten van de supermakten.

Uit cijfers van UNIZO blijkt dat Vlaanderen nu nog 330 viswinkels telt en 45 ambulante vishandelaars die de markten doen. Dat is ooit anders geweest. Volgens de Vlaamse Federatie van Vishandelaars en UNIZO ligt er een grote markt open voor de zelfstandige vishandelaar.