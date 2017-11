"Kwamen zij nog eenmaal" in première op Landjuweel

De Grote Post in Oostende is nog tot zondag het gasthuis van het Landjuweel.

Dat is het theaterfestival voor Vlaamse amateurtoneelgezelschappen. Speciaal voor het landjuweel werd er een Oostendse voorstelling gemaakt met amateurspelers in een regie van Inneke Nijssen. Die voorstelling heet "Kwamen zij nog eenmaal"’ en is geïnspireerd op de beeldtaal van Ensor. Gisteren ging het stuk in première.

Het voorbije theaterseizoen bezocht de jury van Open Doek tachtig voorstellingen. Daarvan bleven er acht over de finale van het Landjuweel in Oostende. BIT uit Izegem is met de eigen creatie Show het enige West-Vlaamse theatergezelschap in de Landjuweelfinale .