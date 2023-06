De Sinksenfeesten in Kortrijk hebben afgelopen weekend een record aantal mensen naar de stad gelokt: iets meer dan 175.000. Dat is 24% meer dan vorig jaar.

Dronebeelden van de politie geven een beeld van de drukte 's avonds rond het Schouwburgplein. De topdag was afgelopen zondag. Met iets meer dan 57.000 bezoekers was het de drukste dag in Kortrijk sinds De Warmste Week in 2019. 80% van de bezoekers komt uit West-Vlaanderen. Ook 18.000 uit Oost-Vlaanderen.

