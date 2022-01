De luchthaven Kortrijk-Wevelgem heeft vorig jaar iets meer dan een kwart meer trafiek gehad dan in 2020. Dat betere cijfer heeft vooral te maken met de infrastructuurwerken die nu zijn afgerond.

In vergelijking met 2018, toen er nog geen pandemie was en er geen werken bezig waren, is de trafiek nu nog altijd een vijfde minder.

Halfweg 2019 zijn op de luchthaven in Wevelgem werken gestart om een nieuwe taxibaan en vliegtuigparking aan te leggen. Daardoor ging de luchthaven ook tien dagen dicht. Wevelgem moet het vooral hebben van privé- en zakenvluchten.