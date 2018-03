Kwart minder transmigranten aangetroffen

Vorig jaar werden in West-Vlaanderen door de politie 5.171 vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven, aangetroffen.

Dat zijn er – in tegen tot wat men zou verwachten – 28% minder dan in 2016 toen het er 7.221 waren, maar wel nog steeds de helft meer dan in 2015 (toen 3.296). Dat antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gisteren in de bevoegde Kamercommissie op een vraag van het Poperingse Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, die ook de cijfers per zone bekwam. De onderscheppingen werden vooral gedaan door de scheepvaartpolitie in Zeebrugge, door de lokale politie van de zones Brugge, VLAS en Oostende en door de spoorwegpolitie West-Vlaanderen.

“Op 30 januari 2018 werd een actieplan voorgesteld, dat onder andere voorziet in privébewaking ’s nachts voor vijf snelwegparkings richting de kust en iedere dag controleacties van de politie in stations en op treinen, die leiden naar de snelwegparkings, en langs de grote snelwegen. Er zou hiervoor actiegewijs het nodige politiepersoneel wordt voorzien. Bijkomend zou er een markt worden geopend voor de bewaking van snelwegparkings door private veiligheid onder regie van de politie. In afwachting hiervan werd er onmiddellijk al door politie extra personeel ingezet om toezicht te houden, onder andere op de parking van Jabbeke bijvoorbeeld”, zegt Lahaye-Battheu, die gisteren ook een eerste evaluatie van het plan vroeg.

In de periode 29 januari 2018 – 4 maart 2018 werden tijdens toezicht en acties op de parking van Jabbeke 24 transmigranten aangetroffen en in Mannekensvere 6.

Aantallen per politiezone of eenheid van de politie