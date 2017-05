Kwart zelfstandigen ontevreden met werk-privébalans

27% of meer dan een kwart van de West-Vlaamse zelfstandigen is niet tevreden over zijn werk-privébalans.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van HR-dienstverlener Acerta bij zo’n 300 zelfstandigen in onze provincie dat de redactie kon inkijken. Een West-Vlaamse zelfstandige presteert gemiddeld 52 uur per week en heeft te weinig tijd voor het gezin of een sociaal leven. Velen hebben ook last van fysieke problemen, vermoeidheid en slaapstoornissen. "Er worden veel uren geklopt., dus er is ook minder tijd om aan sport te gaan doen", zegt Laurens Walcarius van Acerta. "Net dat stuk zorg er dan misschien voor dat er meer stress is".

Een goede 9 op de 10 zelfstandigen geeft aan dat ze te weinig kunnen bijdrage aan het gezinsleven. 8 op de 10 zelfstandige heeft te weinig tijd voor sociale activiteiten. En blijkbaar wordt een zelfstandige zijn hele loopbaan met een onevenwicht geconfronteerd. De administratieve verplichtingen nemen veel tijd in beslag, net als de vaak complexe wetgeving waarmee hij bijvoorbeeld geconfronteerd wordt.