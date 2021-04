Kwarteeuw wijnbouw in Heuvelland

Dag op dag 25 jaar geleden ging de spade van Jean-Pierre Six de grond in voor de plant van de eerste West-Vlaamse wijnstok. De wijnbouw in ons land kent sindsdien en vooral de afgelopen jaren een sterke groei.

Winkelier werd wijnbouwer

De wijnbouw in Heuvelland is gegroeid tot een gerenommeerde sector met zelfs internationale faam. Het begon allemaal met de aanplant van de eerste wijnstok door Jean-Pierre Six en dat is vandaag 25 jaar geleden. In 1996 was hij nog uitbater van een Ieperse kledingzaak, maar maakte wel al wijn als hobbyist. Hij liet zich informeren bij landbouwers in Haspengouw. Iedereen keek toen nog raar op van zijn initiatief.

Op 1 april is het precies een kwarteeuw geleden dat de eerste wijnstok de Heuvellandse grond inging. Het was Jean-Pierre Six – stichter van Wijngoed Monteberg – die al een tijdje met het idee speelde om wijn in onze contreien te verbouwen. De Zuiderse hellingen van de Monteberg leken iets later uitermate geschikt om aan wijnbouw te doen.

Jean-Pierre is een voorbeeld

Wat begon als experiment, is 25 jaar later uitgegroeid tot een familiebedrijf dat ver buiten Heuvelland bekend is. Intussen volgden ook heel wat andere wijnbouwers in Heuvelland het voorbeeld van Jean-Pierre.

Door de COVID-19 pandemie kunnen de wijnbouwers van de Westhoek er voorlopig geen groot feest van maken. Maar toch loont het de moeite om symbolisch even stilte staan bij die eerste aanplant, samen met de instanties en believers van het eerste uur die de droom hielpen waarmaken.