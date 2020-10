Het Oostendse bedrijf Brevisco wint de Blue Innovation Award, voor haar project met hangmosselen. De prijs bekroont innovatieve projecten in de blauwe economie.

Brevisco is het bedrijf van de bekende reder Willy Versluys. hij ontwikkelde een systeem voor de kweek van hangmosselen, in de Noordzee. Dat verliep aanvankelijk met vallen en opstaan, maar het systeem dat Brevisco nu gebruikt is stabiel en bracht intussen al tientallen tonnen mosselen op van eigen kweek.

Op de Blue Innovation Awards waren er ook twee prijzen voor de nieuwe, groene zeedijk van Westende, waarvan de aanleg dit najaar start. Het project ging onder meer lopen met de publieksprijs.