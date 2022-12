Kwetsbare jongvolwassenen kunnen aan het werk dankzij 'Brake-Out'

Mentaal kwetsbare jongvolwassenen onder begeleiding laten meedraaien in een gewone werkomgeving. Dat is het doel van het project 'Brake-Out'.

Fien Gabriel is zo al een paar jaar vrijwillige hulpjuf in een kleuterklas in Zerkegem, bij Jabbeke. Ze helpt mee bij activiteiten, en houdt ook toezicht op de speelplaats. Fien is een deel van het personeel geworden.

Fien heeft een mentale beperking en kampt met een autismespectrumstoornis. Toch helpt ze als vrijwilliger drie tot vier keer per week als hulpjuf bij de kleuters van VBS de loopbrug in Zerkegem. "Ik kan helpen om de kindjes in de juiste hoek te plaatsen. Ik doe het heel graag. Liefst van al hou ik toezicht op de speelplaats, samen met activiteitjes met de kleuters, dat is het leukste van allemaal." (lees verder onder de foto)

Meerwaarde

Fien is 23 en heeft geen diploma, maar dat speelt geen rol. Stephanie Denys, kleuterjuf VBS De Loopbrug Zerkegem: "Ze helpt waar nodig, zoals in het poppenhuisje. Als er iets fout loopt, grijpt ze onmiddellijk in, dus ze is zeker een meerwaarde voor onze school."

Dat Fien hier al drie jaar meehelpt als hulpjuf heeft ze te danken aan Brake-Out. Een inclusietraject voor kwetsbare jongvolwassenen. Larissa Van Melkebeek, Break-out coach/Konekt: "Het idee is dat ze een driejarig traject volgen waarbij wij focussen op hun talenten. Maar waarbij ze ook van verschillende dingen kunnen proeven. We voelden dat heel veel mensen met een beperking niet voluit kunnen leven in de maatschappij."

Acht brake-outers uit Brugge waren gisteren op bezoek in de kleuterklas. Misschien treden ze in de voetsporen van Fien.