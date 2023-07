La Rigue sluit nu ook op dinsdagen door personeelsgebrek

Er werd nog maar pas bekend gemaakt dat het nieuwe restaurant La Rigue op maandagen gesloten zal zijn en nu moet het restaurant ook al op dinsdagen sluiten, wegens een gebrek aan personeel.

Groot probleem

Het restaurant in het hotelresort van ondernemers Marc Coucke en Bart Versluys in Knokke-Heist kreunt onder de personeelsproblemen. Goossens noemde het een maand geleden al een "megaprobleem". Zowel voor in de zaal als in de keuken vond het management niet voldoende mensen. Maar vooral niet voldoende mensen met een topprofiel die de kwaliteit die Goossens nastreeft, kunnen brengen.