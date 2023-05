'Laat Bruggeling meebetalen voor restauratie Halletoren'

N-VA Brugge stelt voor om de restauratie van de Halletoren mee te laten betalen door Bruggelingen via een crowdfunding.

De restauratie van het Brugse historische gebouw start over vier jaar en zou volgens een ruwe schatting 38 miljoen euro kosten. Volgens oppositiepartij N-VA kan de restauratie niet betaald worden met geld van Vlaanderen en de Brugse stadskas alleen. Dus stelt het een aantal creatieve oplossingen voor, zoals geld ophalen bij Brugse bedrijven en met een crowdfunding.

Maaike De Vreese van N-VA Brugge: "We kunnen ook bepaalde zaken gaan verkopen, denk maar aan maquettes van de Halletoren en zo geld inzamelen. De Bruggeling passeert hier elke dag, is er bij betrokken. Het zal ook voor een soort samenhorigheidsgevoel zorgen en ik denk dat de Bruggeling zeker bereid is mee te betalen."