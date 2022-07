Twee jaar geleden overleed nog een hond op de parking van AZ Sint-Jan. De temperatuur kan in een afgesloten auto oplopen tot vijftig graden, zelfs met open ramen, en in de schaduw. En dat is fataal voor mens en dier. Brugge gaat een hitte alert geven via sociale media en chauffeurs sensibiliseren met affiches en broodzakken. Wie een dier in nood ziet kan de hulpdiensten bellen of de lokale politie.

