Laat je eens portretteren in lego

In het casino van Koksijde kan je de hele zomer aan de slag met legoblokjes. Het evenement 'Koksijde bouwt met legoblokjes' is een initiatief van Lego Certified Professional Dirk Denoyelle.

Met de duizenden blokjes kan je in het casino je fantasie de vrije loop laten, legokunstwerken bewonderen en je zelf laten portretteren door legogrootmeester en kunstenaar Dirk Denoyelle. Voor hem is legobouwen dagelijkse kost. En hij heeft het echt wel in de vingers. Zijn reeks bekende koppen uit legosteentjes zijn gegeerde kunstwerkjes. "Ik heb zo’n sjeik uit het Midden-Oosten nagemaakt, ik heb de rijkste mens uit Noorwegen nagemaakt. Die hebben dus hun eigen hoofd ergens in een vitrine staan bij hen thuis."

Nog dit: voor een echte Denoyelle ben je al snel 7.000 euro kwijt.