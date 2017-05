Laat je poes verwennen in Roesbrugge

De vakantie staat voor de deur, de reis is geboekt, maar wat met je favoriete miauwende huisdier? In Roesbrugge kan je je poes echt een onvergetelijke vakantie bezorgen.

Elk huisdier krijgt een aparte luxekamer in het nieuwe poezenhotel. De katten worden er echt in de watten gelegd. Geen kooien of veel katten samen die elkaar niet kennen. Wel een kleinschalig verblijf met hotelkamers voor elk diertje.

De kat is hier een echte hotelgast. In samenspraak met het baasje worden alle wensen van de viervoeter ingewilligd. Voor de poezen die dat willen, zijn er zelf massagetoestellen beschikbaar.

Elke kamer is ingekleed in een thema. Zo is er een strandkamer, compleet met strandcabines, ligstoelen en vuurtoren. Zo kan je ook je kat het gevoel geven dat ze enkele dagen op strandvakantie is, maar dan in Roesbrugge.