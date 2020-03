"Laat wegenwerkers nu kleine klusjes aanpakken"

Omdat er amper volk op de been is, is dit een uitgelezen moment om kleine klusjes in de winkel- en wandelstraten van de steden aan te pakken.

Dat is toch de mening van Unizo en ook Voka is voorstander om dat nu te doen. In Kortrijk ligt bijvoorbeeld één op de vier werven stil. Aan de kluifrotonde aan het station van Kortrijk zijn de werken na een week onderbreking weer hervat, maar wel op halve kracht. En dus is dit het ideale moment om de wegenwerkers de kleinere klusjes te laten aanpakken.

Waar het veilig kan en zonder grondstoffentekort

De stad Kortrijk bekijkt of dat kan, maar staat toch nog wat op de rem. "Het is niet de bedoeling om putten open te maken en zo te laten omdat er problemen zijn met de toelevering van asfalt of beton," zegt schepen Axel Weydts. Toch gaat de stad bekijken welke kleine werkjes aangepakt kunnen worden op een veilige manier.

Ook de nutsbedrijven beperken zich tot de kleinere of dringende klussen momenteel.