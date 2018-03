Laatste aflevering Taboe op groot scherm in vakantiehoeve

De opnames van Taboe werden in de Blauwpoorthoeve in Westouter gemaakt. Via Facebook meldt de uitbater nu dat vakantiehuis komende zondag zijn deuren opent. Er zijn rondleidingen en er worden historische verhalen verteld. Op het einde van de dag kan je samen op groot scherm naar de laatste aflevering van Taboe kijken.

Stoeltjeslift weer in trek

Ook de stoeltjeslift uit Westouter krijgt heel wat meer bezoekers over de vloer dankzij het programma.