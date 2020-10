Laatste avond op café: "Toch 2 pinten drinken want maand gestraft"

Alle horecazaken zijn vanaf vandaag dicht. Eigenlijk moesten cafés en restaurants gisteravond al om 23 uur hun deuren sluiten. Veel mensen gingen nog even een hapje eten of een pint pakken, want alles blijft nu dicht voor een maand.

Een coronamaatregel die op heel wat weerstand botst, vooral om dat de horeca zich geviseerd voelt in de verstrengde aanpak, die de regering heeft uitgerold. Wij waren op het sluitingsuur in Café Botteltje in Oostende, waar we kort na 23 uur buiten gezet werden.

'Grote kuis vanaf maandag'

Het waren gisteravond de allerlaatste biertjes voor de laatste klanten, die in het café ’t Botteltje waren blijven hangen. De vaten met speciale bieren waren zo goed al leeg na een druk weekend.

"Vanaf maandag is het de grote kuis, zal ik maar zeggen, maken dat alles weer proper staat, dat de frigo’s proper zijn, dat het onderhoud van het gebouw in orde is, hopen dat we zo vlug mogelijk weer mogen open doen", zegt James Desimpelaere van Café Botteltje.

'Toch 2 pinten drinken want maand gestraft'

En dan was het zover. 23 uur of toch ongeveer. De rolluiken gingen neer. De lichtreclame ging uit. De laatste twee stamgasten werden met zachte hand naar de uitgang geleid. Heel wat mensen zijn toch nog op zondagavond een laatste pint gaan pakken voor de strenge maatregelen ingaan.

Laatste klanten Gregory Spillier en Arno Bogaert: "Eentje en nog eentje, we moeten er toch twee drinken, als we een maand gestraft zijn. En hopelijk blijft het bij een maand en kunnen we dit jaar nog eens teruggaan. Misschien dat de politici, ja, hoe moet ik het zeggen? Toch een beetje denken aan de horeca en hen steunen in moeilijk tijden nu."

"Je wordt sowieso geviseerd", zegt cafébaas James. "Ze gaan ervan uit, er komen mensen samen, dus dat moet toe. Dat is niet logisch. Hier heb je plaats genoeg. Het is een goede aanpak. We respecteren de regels. En dan: we gaan gewoon sluiten en het is opgelost. Zo marcheert het toch niet!"