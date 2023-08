Laatste bewoners van failliete Triamant kunnen binnenkort verhuizen

Youro Casier, burgemeester Wervik: "Wij kunnen melden dat inderdaad de inspanningen hebben geloond. En dat tegen eind van volgende week alle personen die in een noodsituatie verkeren, dat zij een plaats zullen hebben."

Triamant is een privaat zorgbedrijf dat eind juni failliet ging. Een curator moest de zaak afhandelen. Tot plots ook de stad in het verhaal betrokken werd. Wervik heeft heel wat gedaan om de 76 zorgbehoevende bewoners een tijdelijke plek te geven. Dat bleek niet eenvoudig. En dat terwijl het volgens het stadsbestuur niet eens aan hen is om de puinhoop van een privaat bedrijf op te lossen. Wij zijn eveneens slachtoffer, klinkt het. "Strikt gezien was dat volgens ons toch wel de taak van de eigenaar om te kijken voor een oplossing."

De curator is nu aan zet en zal een nieuwe toekomst voor de gebouwen onderzoeken. De stad zal later ook bekijken hoe ze de kosten kan terugvorderen.

