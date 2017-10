Vandaag was de laatste dag dat je kon genieten van de beachbars in Nieuwpoort. De uitbaters betaalden 70.000 euro voor hun plek op het strand, maar de vraag is of ze dat bedrag ook hebben terugverdiend.

Door het mooie weer dit weekend genoten veel mensen nog even van een drankje en een hapje op de dijk of in een beachbar. De uitbaters van de beachbars in Nieuwpoort betaalden 70.000 euro om een plekje op het strand te bemachtigen. Op de vraag of ze dat bedrag ook echt hebben terugverdiend willen ze niet antwoorden.