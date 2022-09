Vandaag kun je voor de laatste keer zwemmen in Ter Leie in Wervik. Het zwembad uit 1980 wordt afgebroken, en zoals bekend wil het gemeentebestuur geen nieuw zwembad laten bouwen.

Die beslissing was al in februari gevallen. Wervik wijst op de lage bezoekersaantallen, 66 gemiddeld per dag, een gebrek aan redders en de hoge energiekosten. Met het exploitatieverlies van 700.000 euro is een nieuw zwembad bouwen dan onverantwoord, zegt het Wervikse gemeentebestuur. De scholen van Wervik kunnen naar Menen of Komen uitwijken om te gaan zwemmen.

