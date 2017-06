Laatste dagen geteld van elektriciteitscentrale Ruien

De projectontwikkelaar uit Oostkamp laat de drie schouwen en de koeltoren dynamiteren. Een uitzonderlijke gebeurtenis. In de streek van Avelgem en Anzegem is de centrale een herkenningspunt, dat zaterdag dus in een paar seconden verdwijnt. Rond de centrale komt een veiligheidsperimeter tot in Waarmaarde.

Stofwolk

De schouwen en toren worden opgeblazen met zo’n 100 kilogram dynamiet. Er zal een grote stofwolk zijn, maar die zal snel gaan liggen. De fatale knal is voorzien tussen vier en half vijf. De immense koeltoren van 98 meter hoog zal imploderen, en dus gewoon in elkaar zakken. De drie schouwen zullen vallen in de richting van de Schelde.

Bedrijventerrein

De centrale is aan West-Vlaamse zijde niet alleen een bijzonder herkenningspunt, een kwart van de werknemers woonde hier ook. En bijna stond de centrale in Avelgem. "Ik weet dat men vroeger de centrale in Avelgem wilde bouwen", zegt burgemeester Philippe Willequet van Kluisbergen. "Maar daar was geen consensus over". Als de site opgeruimd is, komt er onder meer een nieuw bedrijventerrein.