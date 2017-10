In Harelbeke worden de laatste sluisdeuren van de nieuwe sluis over de Leie geïnstalleerd.

Het is de bedoeling dat de sluis eind dit jaar operationeel is. De deuren wegen samen zowat 70 ton. De werken kaderen in de Seine-Scheldeverbinding. Die moet toelaten dat grotere binnenschepen op de Leie kunnen varen. Twee sluisdeuren van de tijdelijke sluis zullen uiteindelijk in de nieuwe worden geplaatst als middendeuren.