Laatste eedaflegging van burgemeesters bij gouverneur

Het is een gebruik dat door de hervormingen van het gemeentedecreet verdwijnt. Schepen Frank Casteleyn volgt in Jabbeke burgemeester Daniël Vanhessche op.

Burgemeesters in opspraak

Traditioneel heeft gouverneur Carl Decaluwé met nieuwe burgemeesters altijd een geheim gesprek net voor de eedaflegging. Wellicht wijst hij hen dan op de plichten en gewoontes van het burgemeestersmandaat.

Over die plichten tijdens het burgemeestersmandaat is heel wat ophef geweest de laatste tijd. Na Francesco Vanderjeugd in Staden en Ward Vergote in Moorslede is ook burgemeester Anthony Dumarey uit Oudenburg recent in opspraak gekomen door mogelijke belangenvermenging in vastgoeddossiers. Ook Dirk Verwilst uit Meulebeke is vorige week nog genoemd in zo'n dossier. Dat is opvallend, volgens de gouverneur.