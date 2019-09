(laatste?) eerste schooldag

Vandaag trekken weer duizenden West-Vlaamse kinderen, jongeren en leerkrachten naar school. Maar in vier West-Vlaamse scholen wordt het een spannend: Het Dambord in Damme, het Oosthoekschooltje in De Panne en het Lisblommetje in Zwankendamme en het kleuterschooltje in Gyverinckhove.

Door te weinig leerlingen is het voorbestaan van deze schooltjes bedreigd. Normaal moesten ze vandaag al dicht, maar Minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft ze een extra genadejaar gegeven. Als ze bij de tellingen in februari niet genoeg leerlingen hebben, dan moeten ze in juni definitief dicht.

teller op 2 september

In het wijkschooltje in Gyverinckhove is nog maar één kleutertje ingeschreven. Daar is de toekomst echt bedreigd. Bij het Lisblommetje in Zwankendamme ligt dat wel wat anders. Daar starten vandaag 8 leerlingen tegen februari komen er al zeker twee bij. Maar de school moet er 12 hebben om te mogen blijven bestaan.

Lees ook:

slechts één kleuter ingeschreven in schooljte Gyverinckhove

Kleuterschooltje Het Lisblommetje Zwankendamme verdwijnt