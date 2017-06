Laatste getuigenverhoor in zaak kasteelmoord gestart

Voor de correctionele rechtbank van Brugge is het laatste getuigenverhoor in de zaak van de kasteelmoord gestart.

Psychotherapeut Johan Maertens komt als laatste getuige aan het woord. Hij begeleidde Elisabeth Gyselbrecht en Stijn Saelens als relatietherapeut. André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor hun rol in de moord op Stijn Saelens uit Wingene.

Aanvankelijk zou Johan Maertens al op woensdag 3 mei aan het woord komen, maar zijn getuigenis werd toen uitgesteld door de plotse bekentenissen van André Gyselbrecht. Op de zitting van dinsdag kon de psychotherapeut niet aanwezig zijn. Op vraag van André Gyselbrecht trokken zijn dochter Elisabeth en Stijn Saelens met het oog op relatietherapie naar Maertens. De belangstelling is op alle banken aanzienlijk minder groot dan bij de vorige zittingen.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit, de vierde beklaagde, naar het kasteel in Wingene gebracht. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.