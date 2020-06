Laatste olifant Bellewaerde naar Nederland

In de nacht van woensdag op donderdag is de Aziatische olifant Fahim vanuit Bellewaerde verhuisd naar de Nederlandse dierentuin Blijdorp in Rotterdam.

In het kader van het Europese kweekprogramma zal Fahim er geïntroduceerd worden in een kweekgroep. Hij was de laatste olifant in Bellewaerde, zo meldt het pret- en dierenpark.

Fahim werd jarenlang getraind om op transport te kunnen gaan omdat volwassen olifanten steeds verhuizen uit Bellewaerde. De verhuis naar de Nederlandse dierentuin verliep vlot. Olifant Fahim wordt er in het kader van het Europees kweekprogramma geïntroduceerd in een kweekgroep. Hij was de laatste olifant die in Bellewaerde verbleef.

(lees verder onder de foto)

Het park zal zich nu focussen op verschillende kweekprogramma's met eigen kweekgroepen. De weide en stallen van de olifanten zullen als extra plaats dienen voor de Rothschildgiraffen. Op die manier wordt het savannegedeelte groter en kan er worden ingezet op extra kweek van deze bedreigde diersoort