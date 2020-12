Aimé Acton (102) is overleden. Hij was de laatste levende oudstrijder van de Slag aan de Leie op 24 mei 1940.

Dat meldt het Gemeentelijk Leieslagcomité Kuurne op Facebook.

In 2015 ontving Aimé uit handen van burgemeester Francis Benoit de erkentelijkheidspenning van de gemeente Kuurne als laatste getuige van ‘De Slag aan de Leie’ op 24 mei 1940.

Hij was sinds een tiental dagen opgenomen in het ziekenhuis omdat zijn algemene toestand achteruitging en is er op zondag 13 december dan overleden.