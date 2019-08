Over een goeie week trekken de paters Salesianen van Don Bosco na 90 jaar weg uit Kortrijk. Nu zijn er nog zeven paters met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar. De jongste is 70.

De paters laten het Don Bosco-college, en ook de kleuter- en lagere school van de zusters, in goeie handen achter. Het onderwijs is mee geëvolueerd met de tijd maar de geest van Don Bosco blijft bewaard, ook al trekken de paters nu willens nillens de deur achter zich dicht. Ze krijgen een nieuwe stek in onder meer Leuven en Sint-Pieters-Woluwe.