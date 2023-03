"Laatste periode koken zonder druk": Le Fox in De Panne verliest één Michelinster

Vanmiddag reikt de culinaire Michelingids opnieuw zijn sterren uit aan restaurants. Eén verliezer is al bekend: Le Fox in De Panne verliest één ster. Dat heeft chef Stéphane Buyens zelf bekend gemaakt.

Le Fox heeft twee sterren, maar moet er straks na 18 jaar dus eentje inleveren. Michelin maakt pas vanmiddag alle details bekend, maar de verliezers kregen dit weekend dus al te horen dat ze een ster verliezen. Le Fox behoudt dus nog één ster.

Chef Stéphane Buyens maakt het nieuws zelf bekend. Hij sluit over anderhalf jaar zijn restaurant en heeft geen opvolging. "Vandaag dragen we al 38 jaar onze sterren," zegt Buyens. "Laat ons nu als team een mooi verhaal tot een spitant einde brengen met lekkere gerechten uit het brede gamma van le Fox met een schitterende ster van Michelin en een leuke 16.5 bij Gault Millau."

"Koken zonder druk"

Buyens, die op VTM destijds als chef-in-nood restaurants in nood probeerde te redden, wil zijn carrière als topchef in Le Fox afsluiten met een gerust gemoed: "we gaan die laatste periode voluit koken, zonder expliciete druk."

Je kan de uitreiking van de Michelinsterren vanmiddag live volgen op deze website.