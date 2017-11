De laatste try-out van de West-Vlaamse groep Yevgueni is in Poperinge gehouden. De groep gaat nu op tournee met het nieuwe album “Tijd Is Alles”.

Het is een heel emotioneel album geworden. Zanger Klaas Delrue is vader geworden, maar de zanger heeft daarvoor toch een moeilijke tijd beleefd. En dat hoor je in de muziek en de teksten. “Ik voel nu wel bij de try-outs dat ik echt nog veel meer uit het hart zing. Doordat het nog zo vers is, ben ik soms zelf ontroerd door wat we aan het doen zijn op het podium. En dat is eigenlijk heel fijn, heel nieuw. Er zijn intussen 6 albums, dus je wordt een beetje doorgewinterd op het podium.”