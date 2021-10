Laatste vaccins in Oostendse Kursaal gezet

In de grote zaal van het Oostendse Kursaal bleef het de afgelopen zestien maanden erg stil. Het cultuurhuis bleef door de coronapandemie gesloten, maar het fungeerde wel een geruime tijd als vaccinatiecentrum. Een groot deel van de vaste medewerkers werd ingeschakeld om de werking van het centrum in goede banen te leiden, maar daar komt vandaag een einde aan. Na 10 maanden vaccineren in het Kursaal neemt het Oostendse vaccinatiecentrum zijn intrek in de voormalige Mediamarktsite. Vanaf 20 oktober krijgen niet-gevaccineerden er nog een laatste kans om alsnog voor een vaccin te kiezen. Ook de zogenaamde ‘booster-vaccins’ voor de 65-plussers en risicopatiënten zullen in de kleinere post gezet worden.