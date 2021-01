Hendrik Verkest uit Wingene is bezig aan zijn laatste werkdag als burgemeester.

Hij neemt na 31 jaar afscheid als burgervader van zijn gemeente. Hij wordt morgen opgevolgd door schepen Lieven Huys. Bij de verkiezingen in 2018 gaf hij al te kennen dat hij niet de hele legislatuur zou uitzingen en dat het tijd werd voor verjonging.

Verkest staat sinds 1989 onafgebroken aan het roer van de gemeente. In 1988 dong hij voor het eerst naar de gunst van de Wingense kiezer. Hij was nauwelijks één jaar burgemeester toen zijn gemeente nationaal in de aandacht kwam door de varkenspest.

