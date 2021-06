Laatste zwemdag in Gistel en Kortemark

De zwemkuip van Zomerloos in Gistel is in slechte staat. Het dak moest al grondig vernieuwd worden, het buizensysteem is versleten en de centrale verwarming is hopeloos verouderd. Het kostte de stad elk jaar 360.000 euro om het stedelijk zwembad open te houden. Na de sluiting vormt de stad het gebouw om tot ontmoetingscentrum, vergaderruimte en muziekschool. Een nieuw zwembad komt er niet. Gebruikers zullen moeten uitwijken naar Oostende en Middelkerke

Flipper

Ook het verouderde zwembad Flipper in Kortemark gaat definitief dicht. Het zwembad dateert uit de jaren zeventig.

De zwemmers moeten uitwijken naar Torhout en Diksmuide. Maar de lokale zwemclub Korf moet stoppen omdat de club geen andere locatie vindt.

