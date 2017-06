Laatstejaars nemen duik in de reitjes

Naar goede gewoonte hebben de zesdejaars van Sint-Leo Hemelsdaele een sprong gemaakt in de Brugse reitjes.

Dat doen ze elk jaar op de dag voor hun examens, want dan kunnen ze een beetje afkoeling gebruiken. 100 zesdejaars maakten de sprong vanop de Carmersbrug. En zo te zien hadden ze er best wel zin in.