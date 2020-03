Labadoux Ingelmunster laat ticketverkoop nog doorgaan

Muziekfestival Labadoux in Ingelmunster houdt nog altijd de mogelijkheid open om de komende editie te laten doorgaan.

Opmerkelijk: dat is normaal al over zes weken, in het verlengde weekend van 1 mei. “Alles zal afhangen van het effect van de huidige maatregelen en hoelang deze van toepassing zullen blijven. Alle prognoses zijn op dit ogenblik enkel speculatie,” klinkt het.

De ticketverkoop gaat daarom gewoon door. Maar de organisatie zegt wel eventuele beslissingen van de overheid in de toekomst te respecteren. Op de affiche dit jaar onder meer Tourist Le MC, Dotan en Luka Bloom.

Veel andere evenementen, die veel later plaatsvinden, zijn al geschrapt of uitgesteld.