Labadoux Ingelmunster lost eerste namen

Festival Labadoux in Ingelmunster heeft de eerste namen gelost voor de editie van dit jaar, in de hoop dat het festival na twee jaar weer kan plaatsvinden.

Milow, Guy Swinnen Band en zelfs Fisher-Z: het is een greep uit de eerste namen van Labadoux 2022. Morgen volgt een nieuwe lading. Het festival moet normaal plaats vinden in het weekend van 6 tot 8 mei. De organisatie wil zelfs binnenkort uitpakken met nieuwigheden, en belooft dat dit festival groter wordt dan de laatste editie.

Alternatief

De vorige twee jaren was er geen Labadoux, door de coronapandemie. Er was tussendoor wel een alternatief, maar het is toch al van 2019 geleden dat er nog eens een gewoon festival was. De organisatie wil graag weer aanknopen met de jaarlijkse traditie, en hoopt dit jaar wel de festivalopener van dit jaar te worden. (lees verder onder de video)