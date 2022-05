Labadoux klaar voor succeseditie dit weekend

Muziekfestival Labadoux in Ingelmunster is klaar voor een succeseditie dit weekend. Na twee jaar kan het eindelijk weer, zoals vroeger.

Labadoux is traditioneel de opener van het nieuwe festivalseizoen. De evenementensector voelt nog steeds de impact van de coronacrisis. Mensen en materiaal zijn moeilijk te vinden maar de goesting om erin te vliegen is groot.

“We hebben twee kleinere festivals kunnen organiseren. We waren daar heel blij, gezien de omstandigheden maar nu kunnen we het weer ten volle: drie dagen Labadoux zoals we het graag hebben", weet Carl Windels van Labadoux festival.

Alles is klaar voor een topeditie, met een groter festivalterrein, een nieuwe camping en meer aandacht voor jonge gezinnen met kinderen. En muziek uiteraard, met Ozark Henry, Fischer-Z of Milow.

Labadoux verwacht tussen de 10 en 15.000 bezoekers over het hele weekend.