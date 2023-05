Na enkele moeilijke coronajaren is Labadoux dus helemaal terug. De organisatie koos ook voor enkele vernieuwingen: er is muzikaal breder geprogrammeerd en ook het festivalterrein was ietwat anders ingedeeld. Dat, in combinatie met goed weer en meer bezoekers zorgde voor een topeditie, zegt de organisatie. Headliners waren onder meer Heather Nova, Flip Kowlier en Hooverphonic.

