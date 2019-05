Labadoux zoekt de warmte in muziek

De oever van het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster is dit weekend opnieuw het decor van Labadoux. Op de affiche staat een waaier aan muziekstijlen uit alle uithoeken van de wereld. Daarbij ook heel wat talent uit eigen streek.

Ertebrekers sloten zaterdag het festival af en Absynthe Minded bleek met hun nieuwste plaat “Jungle Eyes” weer helemaal terug. Het festival met roots in de folk en wereldmuziek heeft ook nu weer aandacht voor kwetsbare mensen. Het is een festival voor iedereen. Zo is er naast goeie muziek ook ruimte voor het sociaal kunstproject "Labadoux bloeit".

Bekijk het videoverslag hierboven.