Laboresultaten: "Geen massale uitbraak Zuid-Afrikaanse variant''

Labo-onderzoek bevestigt dat de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus aanwezig is in het Oostendse wzc Lacourt. Er is geen grote uitbraak vastgesteld bij de bewoners van twee appartementsgebouwen waarbij gisteren extra...

Geen massale verspreiding

De stad Oostende maakt de eerste resultaten van de testen maandagmorgen bekend. Dat lijkt er voorlopig op te wijzen dat de Zuid-Afrikaanse variant geïsoleerd is en er geen sprake is van massale verspreiding in Oostende, concludeert de stad. Gisteren vonden extra coronatesten plaats bij heel wat mensen uit twee appartementsgebouwen waarvan minstens één bewoner in aanraking kwam met de Zuid-Afrikaanse variant. Die testen gebeurden in een mobiel testcentrum onder leiding van de UGent. Bij de onderzochte groep buurtbewoners is er alvast geen grote uitbraak van coronabesmettingen vastgesteld.

Bevestigd in woonzorgcentra

Labo-onderzoek toonde eerder al aan dat de Zuid-Afrikaanse variant aanwezig was bij positieve teststalen van drie zorginstellingen in Oostende, waaronder woonzorgcentrum A. Lacourt. Verder onderzoek zondag bevestigde de aanwezigheid van die variant bij nog andere teststalen uit het woonzorgcentrum Lacourt. Intussen is de Zuid-Afrikaanse variant ook vastgesteld bij coronabesmettingen in het Oostendse woonzorgcentrum Sint-Monica. Deze besmettingen zijn echter te linken aan de reeds gekende contacten.