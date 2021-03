Lacote en Van Acker trekken naar cassatie: nieuw proces?

De beschuldigden hadden de vrijspraak gevraagd, maar kregen van het West-Vlaamse hof van assisen respectievelijk 30 en 24 jaar opsluiting voor de moord uit 1996.

Moord in De Haan

Spelende kinderen ontdekten het levenloze lichaam op 28 mei 1996 in het Staatsbos in De Haan. Marcus Mitchell kon snel worden geïdentificeerd doordat zijn vrouw hem als vermist had opgegeven. Zijn echtgenote verklaarde bovendien dat de zakenman sinds enkele maanden vaak contact had met een zekere 'John' en een zekere 'Hilde'. Op basis van die informatie werden Lacote en Van Acker op 2 juni opgepakt op de luchthaven van Charleroi.

Beide beschuldigden werden na enkele maanden vrijgelaten, maar het onderzoek wees uit dat ze in meerdere oplichtingszaken verwikkeld waren. Via Mitchell zou de Franse Ivoriaan 240.000 Britse pond geleend hebben met het oog op een vermeende lucratieve deal. Het slachtoffer besefte dat hij was opgelicht en eiste daarom het geld van zijn geldschieters terug.

Op 15 december 2011 werden Lacote en Van Acker door het West-Vlaamse hof van assisen bij verstek al tot levenslange opsluiting veroordeeld. Uiteindelijk konden ze pas in november 2019 in Abidjan gearresteerd worden. Beide beschuldigden tekenden verzet aan, maar ook op hun nieuwe proces oordeelde de jury dus dat ze schuldig waren aan moord. In het arrest werd wel rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn.

Nieuw proces?

De advocaten van beide beschuldigden trekken nu naar het hof van cassatie om de veroordeling aan te vechten. Het is nog niet duidelijk welke procedurele elementen zullen opgeworpen worden.

Wellicht zal onder andere verwezen worden naar de kwestie rond de burgerlijke partijen. Op het eerste proces had niemand zich burgerlijke partij gesteld, terwijl de familie Mitchell deze keer plots wel door twee advocaten werd vertegenwoordigd. Bij de start van het proces heeft de verdediging zich tevergeefs tegen hun aanwezigheid verzet. Mogelijk zal ook aangehaald worden dat bepaalde getuigen niet kwamen opdagen of zelfs niet werden opgeroepen.

