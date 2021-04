Lading restafval vat weer vuur in vuilniswagen

Dat gebeurde deze week eerder in Ieper. Nu gebeurde dat in de Ieperstraat in het gehucht Sleihage bij Hooglede. Twee werknemers van de firma Vanheede waren na hun shift op weg naar hun depot toen één van hen rookontwikkeling vaststelde in zijn laadruimte via zijn achteruitkijkcamera. Hij zette het voertuig snel aan de kant en kieperde de inhoud snel op straat.



Daarop belden ze de brandweer die het vuurtje snel onder controle had. Waarschijnlijk ontstond het vuur door een hoeveelheid verfafval. De firma schakelde een container in om het afval op te halen.

Lees ook: