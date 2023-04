Lady Chayenne nieuwe Miss Travestie West-Vlaanderen

Gisteravond is Lady Chayenne bekroond tot Miss Travestie West-Vlaanderen. Dat gebeurde op een verkiezingsshow in Hooglede. Lady Chayenne is de artiestennaam van Christof Sergeant. Vier finalisten stelden hun eigen show voor met heel veel glitter en glamour, lichteffecten en vuurwerk.

Christof Sergeant uit Oudenaarde is de nieuwe Miss Travestie. Het publiek in een bruisende Vossenberg in Hooglede was door het dolle heen. Lady Chayenne, dat is de artiestennaam, kreeg de beste beoordeling op voorkomen, kleding, haartooi, make-up en natuurlijk de show die ze opvoert.

4 kandidaten stonden vanavond op het podium in de strijd om het kroontje van Miss Travestie West-Vlaanderen. Ze zijn onherkenbaar in hun extravagante kledij. Maar wanneer ze hun showkostuum aantrekken, worden ze op slag iemand anders, een alter ego.

TWEEDE EDITIE

Het was de tweede editie van de verkiezing, de vorige Miss travestie ging door in Harelbeke. Het thema dit jaar was Latin/Braziliaans.