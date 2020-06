Lagere scholen openen de deuren voor testdag

Midden mei mochten de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar van het basisonderwijs al opnieuw naar school. Dinsdag 2 juni was het dan de beurt aan de kleuters en maandag 8 juni volgen de andere klassen van het lager onderwijs. Vandaag is het testdag.

Les in een feestzaal

Voor de directies en de leerkrachten was het de voorbije weken vaak zoeken naar oplossingen om alles veilig georganiseerd te krijgen. Ook in de school van de wijk Madonna in Langemark-Poelkapelle. Gelukkig is er vlakbij een feestzaal van de plaatselijke slager-traiteur die nu ook als klas wordt gebruikt. Voor de kinderen en de meester is dat alvast een unieke belevenis. Mieke Deraedt, directeur VBS Madonna: "Eigenlijk hebben de eigenaars spontaan aan ons gezegd dat we deze locatie mochten gebruiken. Eén van hun kinderen zit ook in deze klas. Voor hem zal het zeker een unieke ervaring zijn. We vonden dit een heel goed aanbod en zijn daar graag op ingegaan." Na maanden weg van school en veel online lessen, is het vandaag voor iedereen alvast een blij weerzien.